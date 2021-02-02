إسرائيل تفاجئ الجميع وتكشف المدة التي تحتاجها إيران لإنتاج سلاح نووي

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، اليوم الثلاثاء، إن "أمام إيران نحو 6 أشهر لإنتاج مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي".

وقال: "فيما يتعلق بالتخصيب، يمكنهم الوصول للكمية الكافية في غضون نصف عام إذا فعلوا كل ما يلزم... وفيما يتعلق بالسلاح النووي تبلغ المدة حوالي عام أو عامين".

وأضاف شتاينتس، في مقابلة مع إذاعة هيئة البث الإسرائيلي "مكان" ، أن "السياسة التي انتهجتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أضرت بشدة ببرنامج طهران النووي، غير أن فريق الرئيس الحالي جو بايدن أشار إلى أن استراتيجية ترامب قد فشلت"، مرجحا أن تكون إيران على بعد أسابيع فقط من امتلاك ما تحتاجه لتطوير قنبلة نووية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حذر يوم أمس الاثنين، من أن إيران باتت قريبة من صنع المواد اللازمة لامتلاك سلاح نووي، مجددا استعداد بلاده للعودة للاتفاق النووي في حال عادت إيران للالتزام به.

في المقابل، وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، شروط واشنطن للعودة للاتفاق النووي الذي انسحبت منه، قبل نحو 3 سنوات، بأنها لا معنى لها، منتقدا ما وصفه بمحاولة إدارة الرئيس الحالي جو بايدن التهرب من إرث إدارة سلفه دونالد ترامب فيما يتعلق بالاتفاق.