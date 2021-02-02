رئيس الأرجنتين يشكر بوتين على هذا القرار

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، اليوم الثلاثاء، بحث فيها معه التعاون بين البلدين في إطار مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقال الكرملين في بيان "ناقش الرئيسان قضايا التعاون في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا بالتفصيل".

"قدم الرئيس الأرجنتيني الشكر لبوتين على تزويد بلاده بلقاح "سبوتنيك V" الذي يستخدم حاليا بشكل واسع في حملة التطعيم الشاملة للسكان".

وأضاف البيان

وحصلت الأرجنتين على الدفعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، في منتصف يناير الماضي.

وكان قد تم تسليم أول 300 ألف جرعة إلى الأرجنتين في نهاية ديسمبر 2020.

ووفقا لنائبة وزير الصحة الأرجنتينية كارلا فيسوتي، تم بالفعل تطعيم أكثر من 200 ألف أرجنتيني باللقاح الروسي.

يذكر أن رئيس الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز كان قد أعلن، في 10 ديسمير 2020، أن بلاده وقعت عقدا مع روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، من أجل تطعيم 10 ملايين شخص في الفترة من يناير إلى فبراير 2021.