"قفزات تاريخية"... أردوغان يتحدث عن تفاصيل الدستور التركي الجديد

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، عن بعض تفاصيل الدستور الجديد المزمع إعداده في تركيا، الذي سيبنى على "القفزات التاريخية".

وأكد أردوغان خلال كلمة ألقاها، اليوم، في المؤتمرات العامة لحزب "العدالة والتنمية"، في 5 ولايات، أن "الوقت حان لكي تتخلص تركيا من الدستور الحالي، وتُعِد دستورا مدنيا يلائم تطلعات الشعب، ويواكب التطور الحاصل في البلاد".

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، نوه أردوغان إلى أن الدستور الجديد المزمع إعداده في البلاد سيُبنى على القفزات التاريخية التي حققتها تركيا "وخاصة نظام الحكم الرئاسي".

وشدد أردوغان في تصريحاته على أن أبواب "تحالف الشعب" (تحالف مكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية) مفتوحة لكل من يرغب بالمساهمة الإيجابية بإعداد الدستور الجديد.

وكان أردوغان قد أعلن يوم الاثنين الماضي، أن "الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا" مشيرا إلى أن الحكومة التركية ستبدأ باتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية، وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية.

وأكد أردوغان على ضرورة أن تكون "صياغة الدستور شفافة، وأن يعرض لتقدير الشعب"، وقال: "يمكننا التحرك من أجل إعداد دستور جديد في المرحلة المقبلة حال توصلنا إلى تفاهم مع شريكنا بتحالف الشعب".