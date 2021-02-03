النمسا ترجح فرض عقوبات ضد هيئات العدالة والمدعي العام الروسي بسبب نافالني

رجح وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، فرض عقوبات ضد روسيا وتحديداً على هيئات العدالة ومكتب المدعي العام بسبب قضية المعارض أليكسي نافالني.

وقال شالنبرغ في حديث على إذاعة "او 1" النمساوية: "أعتقد أن العقوبات المستهدفة ممكنة ضد جهاز العدالة ومكتب المدعي العام".

وأضاف شالنبرغ قائلا إن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سوف يجتمعون مرة أخرى في الأيام المقبلة لمناقشة هذا الموضوع".

وأعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أن الاتحاد الأوروبي سينظر الشهر القادم بقضية فرض عقوبات على روسيا بسبب اعتقال المدون الروسي المعارض، أليكسي نافالني.

ونظمت احتجاجات غير مصرح بها في عشرات المدن الروسية، في وقت سابق، وحذرت خلالها وزارة الخارجية الروسية من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأصدرت محكمة سيمونوفسكي في موسكو حكما بسجن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام في قضية شركة "إيف روشيه"، وذلك بعد إلغائها الحكم الصادر من قبل بالسجن مع إيقاف التنفيذ.

واعتقل أكثر من 200 شخص أمام محكمة سيمونوفسكي في العاصمة موسكو، حيث عقدت جلسة الاستماع بشأن قضية أليكسي نافالني.