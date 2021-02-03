الرئيس الأفغاني يعرب عن تفاؤله بموقف الإدارة الأمريكية الجديدة من مباحثات السلام مع طالبان

أعرب الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الأربعاء، عن تفاؤله بموقف الإدارة الأمريكية الجديدة من محاثات السلام التي تجريها حكومته مع حركة "طالبان" في الدوحة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال غني، بحسب الرئاسة الأفغانية خلال لقاء مع وفد من الاتحاد الأوروبي، "نحن متفائلون بموقف الإدارة الأمريكية الجديدة حيال عملية السلام، والأمر الأساسي هو أن لدينا عملية سلام يمكن التنبؤ بها وكذلك شراكة أساسية، نحن نتقدم للأمام".

وبين أن "اتفاقية الأمن الثنائي [للعام 2014 والمنظمة لتواجد القوات الأجنبية في أفغانستان] مفعلة بشكل كامل في العاصمة والولايات".

وفي وقت سابق أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان نظيره الأفغاني في اتصال هاتفي، أن الولايات المتحدة ستراجع اتفاقية السلام المبرمة مع حركة طالبان في 2020.

يذكر أنه في نهاية شباط/ فبراير من العام الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 من طالبان، فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى.

وما تزال أعمال العنف متواصلة في هذه البلاد التي مزقتها الحرب، حتى بعد توقيع طالبان الاتفاق مع الولايات المتحدة وانطلاق محادثات السلام في العاصمة القطرية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد قررت خفض التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان إلى 2500 جندي.

وشاركت الولايات المتحدة مؤخرا في بيان للناتو وعدة سفارات غربية والاتحاد الأوروبي حمل حركة طالبان مسؤولية غالبية الهجمات التي تطال المدنيين في الفترة الأخيرة.