أمريكا تعلق على "انتصار إيران" أمام محكمة العدل الدولية

قال نيد برايس متحدث الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل بعد قرار محكمة العدل الدولية بتأكيد اختصاصها بنظر دعوى رفعتها إيران ضد واشنطن تطالب فيها برفع العقوبات عن طهران.

القاهرة- سبوتنيك. وأضاف برايس في مؤتمر صحفي حول القرار: "نحترم بشدة محكمة العدل الدولية لكن نشعر بخيبة أمل بعد قرارها اليوم. واشنطن تختلف مع المحكمة وترى أنها غير مختصة بنظر القضية".

وتابع حديثه بالقول إن الحكم ليس نهائيا وأنه سوف يتم إيضاح أنشطة إيران "الخبيثة"، مؤكدا أن هدف بلاده يكمن في منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

ورفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، في وقت سابق الأربعاء، اعتراضا أمريكيا يدعي عدم اختصاصها بالنظر في الدعوى الإيرانية.

وأكدت المحكمة التابعة للأمم المتحدة بأغلبية أعضائها، أن من اختصاصها نظر الدعوى الإيرانية التي تدعو لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران بسبب ملفها النووي والصاروخي.

وأقامت السلطات الإيرانية الدعوى بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران، وهي الدعوى التي اعتبرت المحكمة الدولية أن لها الحق في النظر فيها استنادا إلى اتفاق الصداقة الموقّع بين طهران وواشنطن عام 1955.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة على "تويت"ر، إن الحكم "انتصار قانوني لإيران"، مضيفا أن "الوقت قد حان لأن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الدولية".