إيران.. الشحنة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" تصل طهران غدا الخميس

قال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، محمد حسن ذيبخش، إن الشحنة الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، ستصل إلى مطار الإمام الخميني بطهران، بعد ظهر غد الخميس.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، عن ذيبخش أن الشحنة الأولى للقاح كورونا الروسي ستصل البلاد، عصر غد الخميس، بالتنسيق بين وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ووزارة الطرق وبناء المدن.

وأكد المسؤول الإيراني أن شركة "ماهان" للطيران الإيرانية ستقوم بنقل هذه الشحنة من روسيا وستحط في مطار "الإمام الخميني"، وتم إعداد جميع التمهيدات اللوجيستية اللازمة لهذا الغرض.

ويذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" وتم تسجيله رسميا من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس/آب الماضي، كان مخصصا لتلقيح الأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما في ظل استمرار الاختبارات السريرية.