تسجيل
10:23 GMT04 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    لقاح فايزر

    أكسفورد تدرس فاعلية المزج بين لقاحات متعددة

    © REUTERS / YVES HERMAN
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047928542_0:355:2983:2032_1200x675_80_0_0_6e4a8c69dadaa278fd250409a1957b8f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202102041048004196-%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%AC-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9/

    كشفت جامعة أكسفورد عن البدء في دراسة تهدف إلى معرفة تأثير المزج بين جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا.

    وبحسب "الغارديان" البريطانية، فإن الجامعة تهدف من هذه الدراسة إلى تحديد مستوى المناعة في تجربة ستشمل 820 شخصًا، مع إعطاء بعضهم لقاحًا بديلاً في الموعد الثاني.

    اللقاح البريطاني أسترازينيكا
    © AP Photo / Natacha Pisarenko
    تدوم 12 أسبوعا... دراسة تكشف فاعلية الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكاـ أكسفورد

    وكذلك يهدفون إلى معرفة ما إذا كانت الحماية من خلط اللقاحات هي نفسها الحماية التي يحققها لقاح واحد، أم أنها مخفضة أم أفضل، مقارنة بالالتزام بنفس اللقاح طوال الوقت.

    ويجري البحث عن متطوعين لإجراء تجربة هي الأولى من نوعها في العالم لإثبات فعالية إعطاء الناس جرعة أولى من لقاح واحد وجرعة ثانية من لقاح مختلف.

    وقد وصف الوزراء التجربة، التي تديرها جامعة أكسفورد وتمولها فرقة عمل اللقاحات الحكومية، بأنها "مهمة للغاية".

    وقالت الجامعة إنها ستقوم بالبحث عن 820 شخصًا تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ولم يتلقوا لقاحًا بعد، لتلقي جرعة أولى من لقاح أكسفورد / أسترازينيكا أو لقاح فايزر / بيوتك، مؤكدة أن بعض الأشخاص سيحصلون بعد ذلك على لقاح بديل في موعد ثانٍ خلال 12 أسبوعًا، وسيحصل آخرون على اللقاح نفسه مرة أخرى.

    وبحسب الكتاب الأخضر للصحة العامة في إنجلترا بشأن التطعيمات، فقد لفتت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أنه في ظروف استثنائية إذا وصل الأشخاص لجرعتهم الثانية وكان اللقاح الذي حصلوا عليه في الأصل غير متوفر، فيمكن إعطاؤهم لقاحًا مختلفًا.

    ومع استمرار التساؤل دائمًا عن الإمداد المستمر باللقاحات، قال الباحثون إن المعلومات التي يجمعونها ستكون مفيدة ليس فقط للمملكة المتحدة ولكن للعالم بأسره.

    وقالت الجامعة إن هناك أيضًا احتمالا بأن إعطاء فرد لقاحين مختلفين على التوالي قد يمنح حماية أكبر ضد متغيرات السلسلة المتحورة من كورونا، والتي ثبت أنها أكثر عدوى، وظهرت في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل.

    من جهته قال ماثيو سناب، وهو أستاذ مشارك في طب الأطفال واللقاحات في جامعة أكسفورد، وكبير الباحثين في التجربة: "إذا أظهرنا أن هذه اللقاحات يمكن استخدامها بالتبادل في نفس الجدول الزمني ، فسيؤدي ذلك إلى زيادة مرونة توصيل اللقاح بشكل كبير ويمكن أن يوفر أدلة حول كيفية زيادة اتساع الحماية ضد سلالات الفيروسات الجديدة".

    وأوضح سناب أن هناك أدلة من دراسات الفئران على أن الجمع بين لقاح ناقل للفيروسات الغدية، مثل لقاح أكسفورد، مع لقاح "إم آر عن إيه"، مثل لقاح فايزر/ بيوتك، يمكن أن يولد استجابة أفضل.

    وأكد أن كلا اللقاحين – ولقاحي "نوفوفاكس وجونسون"، اللذين من المحتمل إضافتهما إلى التجربة إذا تمت الموافقة عليهما - يستهدفان بروتين ارتفاع الفيروس، مشددا: "لهذا السبب، نتوقع بالفعل أن ذلك سيولد استجابة مناعية جيدة مع هذه المجموعات، لكن علينا اختبارها أولاً، علينا أن نرى".

    وقد اوضحت الجامعة أن المتطوعين الذين سيتم تجنيدهم من خلال موقع المتطوعين لأبحاث لقاح "إن إتش إس"، سيتم سحب الدم منهم لقياس تراكم الأجسام المضادة بعد التطعيم ضد الفيروس، وسيحصل بعضهم على جرعتهم الثانية بعد أربعة أسابيع، وبعضهم الآخر بعد فاصل زمني مدته 12 أسبوعًا، لتوفير المزيد من البيانات حول سياسة الحكومة لتوسيع فجوة الجرعة.

    في هذا السياق قال البروفيسور جوناثان فان تام، نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا والمسؤول الأول عن الدراسة: "نظرًا للتحديات الحتمية المتمثلة في تحصين أعداد كبيرة من السكان ضد كورونا، وقيود الإمداد العالمية المحتملة، هناك مزايا محددة إلى الحصول على بيانات يمكن أن تدعم برنامج تحصين أكثر مرونة، إذا لزم الأمر وإذا وافق عليه منظم الأدوية".

    وأكد أنه "من الممكن أيضًا أنه من خلال الجمع بين اللقاحات يمكن تعزيز الاستجابة المناعية ، وإعطاء مستويات أعلى من الأجسام المضادة تدوم لفترة أطول. ما لم يتم تقييم هذا في تجربة سريرية، فإننا لن نعرف. ستمنحنا هذه الدراسة نظرة ثاقبة حول كيفية استخدام اللقاحات للبقاء على رأس هذا المرض السيئ".

    جدير بالذكر أن المملكة المتحدة  تعتبر أول دولة غربية تبدأ التلقيح، وتمكنت حتى الآن من تطعيم أكثر من عشرة ملايين شخص وتهدف إلى تحصين 15 مليونا إضافيا بحلول منتصف فبراير/شباط الجاري، بما يشمل من هم فوق سن السبعين والطواقم الطبية والفئات الضعيفة.

    انظر أيضا:

    شركة تركية تعلن تبادل الزيارات مع روسيا لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح "سبوتنيك V"
    فلسطين تستلم عشرة آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك V"
    مطورو لقاح "سبوتنيك V" يبعثون برسالة مهمة ينتظرها العالم الإسلامي
    الصحة البرازيلية تجري محادثات مع مصنعي لقاحات كوفيد-19
    الكلمات الدلالية:
    جامعة اكسفورد, فيروس, لقاح, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    يعمل موظفو شركة وينغكوبتر (Wingcopter) الألمانية الناشئة على طائرة بدون طيار، التي صُممت لتوزيع المنتجات الطبية، بالإضافة إلى لقاحات كوفيد-19، وسط استمرار انتشار كوفيد-19، في فايترشتات بالقرب من دارمشتات، ألمانيا، 2 فبراير 2021
    طائرة مسيرة لتوصيل مستلزمات طبية في ألمانيا
    تونس ستطلق أول قمر صناعي إلى الفضاء
    تونس تطلق أول قمر صناعي إلى الفضاء
    روتين يومي يمكنه تحسين صحتك العقلية وإنتاجيتك بنسبة 100%
    روتين يومي يمكنه تحسين صحتك العقلية وإنتاجيتك بنسبة 100%
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك