وزير تركي يتهم واشنطن بالوقوف وراء انقلاب 2016

اتهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، واشنطن بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي حدث في بلاده عام 2016.

ونقلت صحيفة "حريت" التركية، اليوم الخميس، عن صويلو قوله: "من الواضح تماما أن الولايات المتحدة تقف وراء (محاولة انقلاب) 15 يوليو"، وإن شبكة غولن "هي من نفذتها بناء على أوامرها".

ومنذ فترة طويلة تتهم أنقرة رجل الدين فتح الله غولن، وهو حليف سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويعيش في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بالمسؤولية عن الانقلاب، وأطلقت حملة واسعة النطاق على شبكته. وينفي غولن الضلوع في محاولة الانقلاب.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الولايات المتحدة، لكن واشنطن نفت في السابق أي مشاركة لها في الأمر. كما رفضت مرارا مطالبات تركية بتسليم غولن وعزت ذلك إلى عدم تقديم أنقرة أدلة موثوقة.

وخلال محاولة الإطاحة بالرئيس أردوغان وحكومته في 15 يوليو/ تموز 2016، قُتل أكثر من 250 شخصا، عندما استولت مجموعة من الجنود على طائرات حربية وطائرات هليكوبتر ودبابات للسيطرة على مؤسسات الدولة.