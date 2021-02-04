"أمريكا عادت"... بايدن يتعهد بتجديد التواصل مع العالم

تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء اليوم الخميس، بتجديد تواصل الولايات المتحدة مع العالم أثناء استقباله للدبلوماسيين في وزارة الخارجية، بعد إشارات من البيت الأبيض إلى تحركات على صعيد السياسة الخارجية.

وقال بايدن برفقة نائبة الرئيس كامالا هاريس خلال كلمة مقتضبة بمقر وزارة الخارجية إن "أمريكا عادت والدبلوماسية عادت. أنتم محور كل ما أنوي القيام به"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

في وقت سابق من اليوم، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن في وقت لاحق إنهاء دعم الولايات المتحدة للعمليات العسكرية في اليمن.

وفي سياق آخر، قال إن الولايات المتحدة تجري مشاورات نشطة مع الدول الأوروبية الكبرى بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني، وتتوقع تشكيل جبهة موحدة للتعامل مع هذا الأمر.

وأَضاف: "نحن نتحدث معهم على مختلف مستويات حكومتنا. أعتقد أن هذه المشاورات ستنتج جبهة موحدة عندما يتعلق الأمر باستراتيجيتنا تجاه إيران والتعامل مع الدبلوماسية حول الملف النووي".

يتبع...