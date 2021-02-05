بايدن: الولايات المتحدة ستجمد خطط سحب قواتها من ألمانيا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة، ستجمد خطط سحب قواتها من ألمانيا.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن خلال كلمة له في وزارة الخارجية الأمريكية: أن"الولايات المتحدة، ستجمد وسط مراجعة وضع قواتها على مستوى العالم أي خطط لسحب لقواتها من ألمانيا".

وأضاف "وجودنا العسكري ينبغي أن يتوافق مع مصالحنا الدبلوماسية "، مشددا على أن مسؤولي وزارة الدفاع سيعملون بشكل وثيق مع وزارة الخارجية.

President Biden announced he’s halting and reversing Trump administration foreign policy initiatives — including troop drawdowns in Germany and support for a Saudi-led offensive in Yemen that turned into a humanitarian disaster https://t.co/YuRFOEDag5 pic.twitter.com/z5FFC2fqQS — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 4, 2021

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلنت خطة لسحب ما يقرب من 12 ألف من القوات الأمريكية الموجودة في ألمانيا الصيف الماضي.