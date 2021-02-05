وزير الدفاع الأمريكي: سنجري مراجعة لوضع قواتنا في جميع أنحاء العالم

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية، (البنتاغون)، ستجري مراجعة لوضع قواتها في جميع أنحاء العالم.

واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن بيان: أن "وزارة الدفاع الأمريكية، ستجري بناء على توجيهات الرئيس (بايدن)، مراجعة لوضع القوة العالمية للوجود العسكري الأمريكي في العالم". .

وأضاف أوستن: "سنتشاور مع حلفائنا وشركائنا في أثناء إجرائنا لهذه المراجعة".

Per direction from @POTUS, I’ll be leading a Global Posture Review of U.S. military forces around the world so our footprint aligns with our national interests. We need to make sure we have the right capabilities in the right places & we are supporting the work of our diplomats. pic.twitter.com/wT6YER6pOv — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 5, 2021

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة، ستجمد خطط سحب قواتها من ألمانيا.

وقال بايدن خلال كلمة له في وزارة الخارجية الأمريكية: أن"الولايات المتحدة، ستجمد وسط مراجعة وضع قواتها على مستوى العالم أي خطط لسحب لقواتها من ألمانيا".

وأضاف "وجودنا العسكري ينبغي أن يتوافق مع مصالحنا الدبلوماسية "، مشددا على أن مسؤولي وزارة الدفاع سيعملون بشكل وثيق مع وزارة الخارجية.