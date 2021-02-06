ألمانيا تسجل 10485 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 10485 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى مليونين و 275394 إصابة.

موسكو - سبوتنيك. وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 61286 بعد تسجيل 689 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المعهد إلى تعافي أكثر من مليوني مريض بعد شفائهم.

وفي وقت سابق مددت ألمانيا الإغلاق على مستوى البلاد، والذي تم فرضه في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حتى 14 فبراير/ شباط الجاري، وتعهدت بتسريع طرح اللقاح.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.