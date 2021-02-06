احتراق قمر صناعي في الغلاف الجوي أطلق في 2012

وجاء في البيان دخل القمر الصناعي "تيليكوم 3" الغلاف الجوي في 5 فبراير في حوالي الساعة 3.00 بتوقيت موسكو.

ولم يتم الإبلاغ عما إذا كان أي حطام غير محترق للجهاز قد طار إلى سطح الأرض، تماما كما لم يتم تحديد مكان الدخول إلى الغلاف الجوي.

هذا وتم إطلاق "تيليكوم 3" الذي يزن 1900 كيلوغرام في الفضاء مع ساتل الاتصالات الروسي Express-MD2 في أغسطس 2012 باستخدام صاروخ Proton-M ضمن مرحلة Briz-M العليا.

وبسبب حادث "بريزا"، تم إطلاق كلتا المركبتين الفضائيتين في مدار خارج التصميم وأعلن أصحابها ضياعهما.