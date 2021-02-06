البرتغال… تراجع عدد مرضى كوفيد-19 بوحدات الرعاية الفائقة

انخفض عدد مرضى فيروس كورونا بوحدات الرعاية الفائقة في مستشفيات البرتغال، اليوم السبت، نزولا عن مستواها القياسي في اليوم السابق كما تراجع عدد الوفيات والإصابات اليومية الجديدة في أنحاء البلاد.

وأظهرت بيانات هيئة الصحة تسجيل 891 مريضا بوحدات الرعاية الفائقة نزولا من 878 يوم الجمعة بينما بلغ عدد المصابين الإجمالي بالمستشفيات 6158 مقابل 6412 في اليوم السابق، بحسب رويترز.

وسجلت البلاد 214 وفاة و6132 إصابة جديدة اليوم السبت في تراجع ملحوظ عن مستويات نهاية يناير/ كانون الثاني القياسية التي تجاوزت 300 وفاة ونحو 16 ألف إصابة يوميا.

ونهاية شهر يناير، أعلنت الحكومة البرتغالية، أنه لم يبق لديها سوى 7 أسرة شاغرة في وحدات العناية المركزة المعدة لمرضى فيروس كورونا المستجد، في برها الرئيسي.

ويتوفر في البلد البالغ عدد سكانه عشرة ملايين نسمة، 420 سريرا إضافيا في وحدات العناية المركزة، مخصصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى.

وتفرض البرتغال إجراءات عزل عام منذ منتصف الشهر الماضي.