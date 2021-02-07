خامنئي يحسم الأمر ويعلن شرط إيران للعدول عن خطتها النووية

قال الزعيم الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، اليوم الأحد، إن "الولايات المتحدة يجب أن ترفع جميع العقوبات إذا كانت تريد من طهران العدول عن خطواتها النووية".

وقال خامنئي، عبر حسابه بموقع "تويتر" إن "إيران أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والطرف الذي يحق له فرض الشروط في الاتفاق النووي هو إيران لأنها أوفت بجميع التزاماتها وليس الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، إذا كانوا يريدون من إيران العودة لالتزاماتها، فيجب على الولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات أولا".

آن طرفی که حق شرط‌گذاشتن در برجام را دارد ایران است چون به همه تعهدات عمل کرد،نه آمریکا و ۳کشور اروپایی که کل تعهدات را زیرپا گذاشتند.

اگر میخواهند ایران به تعهدات برگردد،آمریکا باید همه تحریمها را لغوکند و ما راستی‌آزمایی کنیم و ببینیم درست است آنوقت به تعهدات برگردیم.#حرف_قطعی — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) February 7, 2021

​وأعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس السبت، عن استعداد بلاده للتفاوض مع أمريكا بإطار 5+1 بعد عودتها للاتفاق النووي. وقال في تصريحات مع صحيفة "همشهري" الإيرانية، "إن مماطلة إدارة بايدن بالعودة للاتفاق النووي تعود لظروف داخلية تعيشها أمريكا بعد ترامب"، مؤكدا استعداد بلاده للتفاوض مع أمريكا بإطار 5+1بعد عودتها للاتفاق.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين باساكي، قالت الجمعة الماضية، إن "الولايات المتحدة سترد بالمثل إذا استأنفت إيران التزامها بالاتفاق النووي الذي قد يكون بمثابة أساس لمزيد من المفاوضات".

فيما أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده مستعدة لاعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى، مشددا على أنه لا بديل عنها في المرحلة الحالية. ورحب عراقجي بتصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، مضيفا: "نرحب بأي تغييرات في النهج الأمريكي لصالح الاتفاق النووي ورفع العقوبات".