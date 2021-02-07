الهند... 7 قتلى و125 شخصا في عداد المفقودين بعد الانهيار الجليدي شمالي البلاد

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأحد 7 فبراير/شباط، ارتفاع أعداد المفقودين، جراء الانهيار الجليدي إلى 125 شخصا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس وزراء ولاية "أوتارانتشال" الهندية بشمالي الهند إن نحو 125 شخصا في عداد المفقودين، بعد انهيار نهر جليدي في جبال الهيمالايا، وجرف سد لتوليد الطاقة الكهرومائية وإن هذا العدد قد يرتفع أكثر.

وأجبرت الفيضانات التي أعقبت انهيار النهر الجليدي على إخلاء القرى الواقعة في اتجاه مجرى النهر.

وقال تريفندرا سينغ راوات للصحفيين في مؤتمر صحفي في ديهرا دون عاصمة الولاية "تم انتشال 7 جثث من الموقع وتجري عمليات الإنقاذ".

وسبق ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول هندي أن "السلطات قامت بإجلاء سكان المناطق الشمالية بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر تصب فيه الكتلة الجليدية".

وأشارت وسائل إعلام هندية عن فقدان أكثر من 150 شخصاً بعد الانهيار الجليدي في مرتفعات مقاطعة أوتاراخند الهندية.

وفي السياق نفسه، قالت الشرطة المحلية الهندية في ولاية أوتاراخند على تويتر "لحقت أضرار بمشروع كهرباء ريشيجانجا.. مما يؤدي لارتفاع منسوب مياه النهر باستمرار".

وأضافت "نناشد الأشخاص الذين يعيشون على طول نهر ألاكناندا مغادرة المنطقة في أقرب وقت ممكن".