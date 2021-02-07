زلزال قوي يضرب وسط تركيا

وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، فإن الزلزال الذي ضرب شمال شرق مدينة قيصري بلغت شدته 4.6 درجة على مقياس ريختر.
وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن الزلزال وقع على عمق 17 كيلومتر.
وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، الزلزال وقع عند دائرة عرض (39.11 شمالا) وخط طول (36.07 شرقا).
M4.6 #earthquake (#deprem) strikes 65 km NE of #Kayseri (#Turkey) 8 min ago. Read eyewitnesses' stories & share yours: https://t.co/vjXq7fR816— EMSC (@LastQuake) February 7, 2021
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
وكان ضرب زلزال مماثل في القوة نفس المنطقة يوم الثلاثاء 2 فبراير/شباط الجاري، وبالتحديد على بعد 66 كيلومتر شمال شرق مدينة قيصري.
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