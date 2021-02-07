زلزال قوي يضرب وسط تركيا

ضرب زلزال قوي وسط تركيا، في ساعة متأخرة من ليل اليوم الأحد.

وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، فإن الزلزال الذي ضرب شمال شرق مدينة قيصري بلغت شدته 4.6 درجة على مقياس ريختر.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن الزلزال وقع على عمق 17 كيلومتر.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، الزلزال وقع عند دائرة عرض (39.11 شمالا) وخط طول (36.07 شرقا).

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وكان ضرب زلزال مماثل في القوة نفس المنطقة يوم الثلاثاء 2 فبراير/شباط الجاري، وبالتحديد على بعد 66 كيلومتر شمال شرق مدينة قيصري.