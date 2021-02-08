الجيش الإيراني يؤكد أن المناورات الأخيرة كانت تحمل رسائل واضحة للأعداء

أكد الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، أن توقيت ومكان ونوع التكتيكات العملياتية في مناورات "اقتدار - 99" كانت تحمل رسائل واضحة للأعداء.

وأشار قائد القوات البرية في الجيش الإيرانية، العميد كيومرث حيدري، إلى النجاحات التي حققتها المناورات الأخيرة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف مناطق البلاد، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال: إن "توقيت ومكان ونوع التكتيكات العملياتية في مناورات اقتدار - 99 كانت تحمل رسائل واضحة للاعداء، نحن من خلال المناورات الأخيرة قد أفهمنا الأعداء، أن أي بلد يتعاون معهم في الاعتداء المحتمل على أراضي الجمهورية الإسلامية، فاننا سنجعل يندم لذلك".

ولفت العميد حيدري، إلى "قدرات هذه القوة في إجراء التدريبات المشتركة، وقال إن "القوات المحمولة جواً والرد السريع والهجوم المتحرك والقوات الخاصة والقوات الجوية الباسلة تمكنت في هذه المنارات من استعراض جزء من قدراتها الدفاعية على شواطئ بحر عمان من خلال تنفيذ العمليات الجوية والبرية والبحرية وحتى في أعماق البحر".

وكان وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، كشف الأسباب التي جعلت إيران تقوم بمناوراتها العسكرية الأخيرة، مؤكدا أن بلاده سترد بشكل "ساحق على أدنى خطأ" في حسابات الأعداء بشأن القدرات الدفاعية لإيرانية.

وكشف العميد حاتمي عن الأسباب التي جعلت بلاده تقوم بالمنارات الأخيرة، مشيرا إلى التحركات الأمريكية، حيث قال: "نفذ الأمريكيون بعض التحركات في المنطقة بما فيها إرسال غواصة نووية وتحريك الوحدات البحرية والدوريات التي قامت بها طائرات بي52 في المنطقة".