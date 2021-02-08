"أرن 8".. عملية تركية جديدة ضد "العمال" الكردستاني

وقالت وكالة الأناضول الرسمية، اليوم الإثنين، إن عملية "أرن-8" العسكرية تم إطلاقها ضد منظمة "بي كا كا" في ثلاث ولايات جنوبي البلاد.

وأضافت الداخلية في بيان إن العملية التي يشارك فيها 1670 عنصرا من القوات الأمنية تم إطلاقها في ولاية هطاي وغازي عنتاب وعثمانية.

والهدف من العملية بحسب البيان هو " تطهير كامل البلاد من مسلحي التنظيم المحظور في تركيا"، وفق المصدر ذاته.

وكانت الداخلية التركية، أطلقت في عمليات "أرن" ضد التنظيم الذي تعتبره "إرهابيا" في يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بعد انتهاء عمليات "الصاعقة".

ووفق الوكالة التركية، جاء إطلاق اسم "أرن" على تلك العمليات، نسبة إلى التركي "أرن بلبل"، الذي قتل على يد مسلحي التنظيم في 2017.