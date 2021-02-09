62% من طلبة المدارس في كوريا الجنوبية يرون أن إعادة توحيد الكوريتين ضرورية

أظهر استطلاع حديث للرأي في كوريا الجنوبية أن 6 من كل 10 طلبة في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية يرون أن إعادة توحيد الكوريتين ضرورية.

ووفقا لوكالة "يونهاب"، فإن وزارتي التعليم والوحدة كشفتا عن نتائج استطلاع رأي شمل 68750 طالبا وطالبة في 670 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية في الفترة من يوم 2 نوفمبر العام الماضي إلى يوم 30 من نفس الشهر.

وأضافت الوكالة أن 62.4% من الطلبة أجابوا أن إعادة توحيد الكوريتين ضرورية، بزيادة بنسبة 6.9 نقطة مئوية بالمقارنة مع 55.5% في عام 2019.

وكانت من بين أسباب الحاجة إلى إعادة التوحيد، نزع فتيل التهديد بالحرب (28.4%) ونفس السلالة العرقية 25.5%".

وقال 24.2% من الطلبة إن إعادة التوحيد غير ضرورية، مرتفعة من 13.7% و19.4% في عامي 2018 و2019 على التوالي.

و كأسباب رئيسية لعدم ضرورة إعادة التوحيد، اختار الطلبة العبء الاقتصادي لإعادة التوحيد (27.6%)، والمشكلات الاجتماعية، التي ستنشأ بعد إعادة التوحيد(23%).

ومن جانب آخر، ازدادت التقييمات السلبية إزاء العلاقات الثنائية بين الكوريتين، إذ قال 17.6% من الطلبة إن العلاقات الثنائية بين الكوريتين سلمية، منخفضة من 19% في عام 2019، بينما أجاب 35.2% منهم أن العلاقات ليست سلمية، مرتفعة من 33.7% في عام 2019.