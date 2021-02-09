الدفاع التركية: يمكننا استخدام "إس-400" وفق نموذج "كريت"

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن منظومة الدفاع الجوي من طراز "إس-400"، يمكن أن تستخدمها تركيا عن طريق القياس مع "نموذج كريت".

أنقرة-سبوتنيك. وقال أكار، اليوم الثلائاء: "هذا السلاح (S-300) موجود في ترسانة نظام الناتو. وكما هو مستخدم في نموذج "كريت"، سنضع الاقتراح نفسه على جدول أعمال المفاوضات. يمكننا مع الولايات المتحدة إيجاد حل لمشكلة "إس-400".

وأضاف أنه في ترسانة العديد من الدول، التي كانت في السابق في حلف وارسو، ثم انضمت بعد ذلك إلى الناتو، لا تزال هناك أسلحة من العهد السوفييتي.

يذكر أن قبرص قامت بشراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-300" من قبل، في منتصف التسعينيات، ولكن بسبب رد فعل حاد من تركيا، وبعد الاتفاق مع أثينا، تم وضع المجمعات في جزيرة كريت اليونانية، ثم نقلت إلى ملكية اليونان.

وفرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق، عقوبات على إدارة الصناعة الدفاعية التركية ومديرها إسماعيل ديمير، وكذلك ضد ثلاثة مسؤولين آخرين في تركيا بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن أنقرة تعتزم مناقشة توريد منظومة ثانية من "إس-400" خلال المحادثات مع روسيا نهاية كانون الثاني/يناير.

وتكرر تركيا التأكيد أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية، "إس-400"، لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.