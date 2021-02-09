23 دولة تعتمد لقاح "سبوتنيك V"

أفاد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الصحة في منغوليا، سجلت لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك- V" الروسي في إطار إجراء معجل.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الصندوق: "يعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي تسجيل لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك- V" الروسي من قبل وزارة الصحة في منغوليا. تم التسجيل في إطار ترخيص الاستخدام الطارئ دون إجراء تجارب سريرية إضافية على أراضي البلاد".

تجدر الإشارة إلى أن الحصول على الموافقة على اللقاح تمت بمساعدة الشريك المحلي - شركة الأدوية المنغولية الرائدة "منغول إميمبيكس كونسرن".

وقال رئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف: "اتخذ الشركاء في منغوليا قرارا بتسجيل اللقاح بعد دراسة دقيقة لبيانات التجارب السريرية لـ"سبوتنيك- V" ما يدل على فاعليته العالية وسلامته".

وتابع دميترييف: "أكد أيضا المنشور في مجلة لانسيت العلمية، بأن "سبوتنيك- V" هو أحد اللقاحات الرائدة في العالم، وعدد الدول التي توافق على استخدامه يزداد كل يوم".

وبعد اعتماده رسميا، أصبحت منغوليا الدولة الثالثة والعشرين التي توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V"، حيث جرت الموافقة في وقت سابق على استخدامه داخل 22 دولة هي:

1- روسيا

2- بيلاروس

3- الأرجنتين

4- بوليفيا

5- صربيا

6- الجزائر

7- فلسطين

8- فنزويلا

9- باراغواي

10- تركمانستان؛ 11- المجر؛ 12- الإمارات؛ 13- إيران؛ 14- غينيا؛ 15- تونس؛ 16- أرمينيا؛ 17- المكسيك؛ 18- نيكاراغوا؛ 19- البوسنة والهرسك؛ 20- لبنان؛ 21- ميانمار؛ 22- باكستان؛ 23- منغوليا.