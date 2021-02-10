عضو في مجلس الرئاسة التركي "لسبوتنيك": لا مساومة مع واشنطن بشأن "إس 400"

أكد عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية بمجلس الرئاسة التركي، إسماعيل صافي، أن بلاده لم تتوصل بعد لأي تفاهمات مع واشنطن لحل الخلاف حول استيراد أنقرة منظومة "إس 400" من موسكو.

أنطاكيا – سبوتنيك. ولفت صافي إلى أن تركيا لن تقوم بأي نوع من المساومات، ومستعدة لاستيراد دفعة جديدة من المنظومة الدفاعية الروسية.

وقال صافي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "إن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت أمام تركيا شرط التخلي عن منظومة الدفاع الروسية أو عدم تشغيلها لحل الخلافات بينهما، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي يفيد بموافقة تركيا على ذلك".

وأضاف صافي أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الدفاع والمسؤولين الآخرين أعلنوا مرارا مواقفهم بشأن منظومة إس - 400، ولا توجد أي مساومة بين تركيا والولايات المتحدة بشأن تلك المنظومة".

وأشار صافي إلى أن "تركيا تواصل المباحثات مع روسيا بشأن توريد دفعة ثانية من منظومة الدفاع الجوي إس - 400".

هذا وتسبب شراء تركيا للمنظومة الدفاعية الروسية في غضب واشنطن، وسارع مجلس النواب الأمريكي في العمل على مشروع قانون من أجل معاقبة أنقرة.

وفرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق، عقوبات على إدارة الصناعة الدفاعية التركية ومديرها إسماعيل ديمير، وكذلك ضد ثلاثة مسؤولين آخرين في تركيا بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وكانت عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس - 400" الحديثة، قد بدأت منتصف تموز/ يوليو 2019.

وطالبت واشنطن بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل شراء مجموعة باتريوت الأمريكية، مهددة أنقرة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلاتها "إف 35" لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها.