تتجه نحو أستراليا... تشكل موجات تسونامي في المحيط الهادئ بعد زلزال قوي

أكدت وكالة الأرصاد الجوية الأسترالية، اليوم، حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، بعد وقوع زلزال بقوة 7.7 درجة في جنوب المحيط الهادئ.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي في تغريدة إنه، تم التأكد من حدوث تسونامي، محذرا من تهديده لجزيرة لورد هاو التابعة لأستراليا، والتي تبعد نحو 550 كيلومترا شرقي البر الرئيسي للبلاد، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

في وقت سابق من اليوم، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجة وقع في جنوب المحيط الهادئ، مما أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في نيوزيلندا وفانواتو وكاليدونيا الجديدة ودول أخرى في المنطقة.

ووقع الزلزال بعد منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي (13:20 بتوقيت غرينتش الأربعاء) على بعد 415 كيلومترا (258 ميلا) شرق فاو في كاليدونيا الجديدة وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

قال مركز تحذير تسونامي في المحيط الهادئ إنه "من المحتمل حدوث موجات تسونامي خطيرة من هذا الزلزال خلال الساعات الثلاث المقبلة".

وأضاف أن الأمواج التي يصل ارتفاعها بين 0.3 متر ومتر فوق مستوى المد أمر ممكن في بعض سواحل فيغي ونيوزيلندا وفانواتو، متوقعا موجات أصغر لدول أخرى في المنطقة بما في ذلك أستراليا وجزر كوك وساموا الأمريكية.