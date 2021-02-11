اليابان تكشف عن سبب تخليها عن ملايين الجرعات من لقاح "فايزر"

كشفت وزارة الصحة اليابانية مؤخرا أن ملايين المواطنين لن يتلقوا لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك لأسباب لوجيستية مرتبطة بطرق التلقيح المعتمدة.

ونقلت صحيفة "The Guardian" البريطانية تصريحات وزير الصحة الياباني، نوريهيسا تامورا، الذي قال "لن يتلقى ملايين الأشخاص في اليابان اللقاح المضاد لفيروس كورونا من شركة "فايزر" كما هو مخطط له بسبب نقص الحقن والإبر المتخصصة".

وأضاف قائلا: "الإبر القياسية المستخدمة في اليابان غير قادرة على استخراج الجرعة السادسة والأخيرة من كل عبوة لقاح تصنعها شركة الأدوية الأمريكية فايزر".

وبحسب الصحيفة، يحتاج كل مستلم لجرعتين، تفصل بينهما 3 أسابيع على الأقل، لزيادة مستوى الحماية.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن تامورا قوله إن "الإبر المستخدمة في اليابان يمكنها فقط سحب 5 جرعات فقط، وسوف نستخدم جميع الإبر التي لدينا والتي يمكنها سحب 6 جرعات، لكنها بالطبع لن تكون كافية حيث يتم إعطاء المزيد من الجرعات".

وتطلب الحكومة من شركات صناعة المعدات الطبية زيادة إنتاج الإبر المتخصصة.

وكانت اليابان قد حصلت على 144 مليون حقنة من لقاح فايزر، يفترض أنها تكفي لـ 72 مليون شخص، على افتراض أن كل عبوة تحتوي على 6 جرعات.