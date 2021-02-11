اليابان تقترب من استلام رجلين متهمين بتسهيل هروب كارلوس غصن

رفضت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الخميس، إرجاء عملية تسليم رجلين إلى الحكومة اليابانية، على خلفية اتهامات تتعلق بتهريب رجل أعمال.

ويواجه الرجلان تهمة مساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على الهرب، بحسب "رويترز".

ويمثل القرار الذي أصدرته محكمة في بوسطن بداية لتسليم العسكري السابق في القوات الخاصة الأمريكية مايكل تايلور وابنه بيتر إلى اليابان بعد موافقة الخارجية الأمريكية على تسليمهما.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على الرجلين في مايو/ أيار الماضي بناء على طلب من السلطات اليابانية.

ويقول مدعون إن تايلور وابنه ساعدا غصن على الفرار من اليابان في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2019 مختبئا في صندوق على متن طائرة خاصة.

ويقول الادعاء إن مايكل تيلور، المتخصص في مجال الأمن الخاص، وابنه تلقيا 1.3 مليون دولار مقابل خدماتهما.

ووصل كارلوس غصن في نهاية المطاف إلى لبنان موطن طفولته، الذي لا يرتبط باتفاقية تسليم مطلوبين مع اليابان. وينتظر غصن المحاكمة بتهمة مخالفات مالية، وينفي الرجل التهم.