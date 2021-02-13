بولندا... اكتشاف سلالة لكورونا بمزرعة لحيوان المنك يمكنها الانتقال للبشر

أعلنت وزارة الزراعة البولندية، اليوم السبت، اكتشاف سلالة من فيروس كورونا في حيوان المنك في مزرعة شمال البلاد، يمكنها الانتقال إلى البشر والعكس صحيح.

وكان وباء كورونا قد ظهر في حيوان المنك بمقاطعة كارتوزي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن المعلومات الواردة من دائرة التفتيش الصحي المركزية والتجارب التي أجريت العام الماضي بالدنمرك وهولندا، تكشف، أن هذا الفيروس يمكنه الانتقال من المنك إلى الإنسان والعكس صحيح، بحسب "رويترز".

وتسبب هذا الأمر في إصدار أوامر بإعدام قطيع المنك بالكامل في الدنمرك، وهو ما يقدر بنحو 17 مليونا من حيوان المنك، في أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

جاء ذلك بعد ظهور بؤر لفيروس كورونا في مئات المزارع واكتشاف إصابة أشخاص بسلالات متحورة من الفيروس.

وكانت هولندا أصدرت أمرا في أغسطس/ آب، بإغلاق أكثر من مئة مزرعة للمنك بعد إصابة عدد من العاملين بكورونا.

وعلى إثر اكتشاف كورونا في المزرعة بمقاطعة كارتوزي، أعلنت السلطات البولندية أنه سيتم إعدام كل حيوانات المنك هناك.

وفي الإطار ذاته، قال مسؤولو الزراعة إن هذه هي أول حالة من نوعها في بولندا، الأمر الذي أثار مخاوف من إجراءات إعدام مكلفة في قطاع يشمل أكثر من 350 مزرعة في البلاد.