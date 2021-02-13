أبي أحمد يتحدث عن موارد غير مستغلة في إثيوبيا

قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد إن بلاده تمتلك الكثير من الثروات غير المستغلة، مشيرا إلى أن تنميتها يمكن أن توفر حياة كريمة للإثيوبيين في المستقبل.

وكتب رئيس وزراء إثيوبيا، على "تويتر"، اليوم السبت: "أرض إثيوبيا مليئة بالفرص العظيمة، التي يمكن توفر الحياة الكريمة للإثيوبيين إذا بدأنا العمل على تنميتها".

Our lands are abundant with great potential to enable decent livelihoods if we work to develop them.

Awash Falls and Lake Beseka are are untapped resources to uplift surrounding communities. pic.twitter.com/EONwcrJOw3 — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) February 13, 2021

وتابع: "هناك العديد من الثروات غير المستغلة وأبرزها نهر "عواش" وبحيرة بحيرة باساكا"، مضيفا: "تنمية هذه الأماكن يمكن أن يغير حياة المجتمعات المحيطة بها".

وتوجد بحيرة "باساكا" جنوب شرقي إثيوبيا، وهي بحيرة ضحلة مالحة في منطقة أوروميا في وسط إثيوبيا، بينما يعد نهر "عواش" من الأنهار الرئيسية في أثيوبيا ويعد من الروافد الأساسية لمناطق أمهرة وأوروميا.