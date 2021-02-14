قبرص تسمح للإسرائيليين الذين تلقوا التطعيم بدخولها دون حجر

أعلنت قبرص السماح للإسرائيليين الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا، بدخول أراضيها دون الخضوع للحجر الصحي.

جاء ذلك بموجب اتفاق وُقع اليوم الأحد، بين البلدين خلال اجتماع بين وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي ونظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، بحسب قناة " i24news" الإسرائيلية.

وبموجب الاتفاق فإن كل من تلقى جرعتين تطعيم يمكنه السفر الى قبرص بداية الشهر المقبل بدون الحاجة الى حجر صحي.

وبذلك تصبح قبرص هي الدول الرابعة التي تسمح للإسرائيليين بدخول أراضيها دون حجر صحي، بعد جزر سيشل وجورجيا، واليونان.

وكشفت القناة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تتفاوض مع دول أخرى لإبرام اتفاقات مماثلة، بينها استونيا، وبريطانيا والدنمارك، وذلك نظرا للعدد الكبير من الإسرائيليين الذين حصلوا على التطعيم.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد من حصلوا على التعطيم بلغ 3 ملايين و832 ألفا و378 إسرائيليا، بينهم مليونين و464 ألفا و280 تلقوا الجرعة الثانية.