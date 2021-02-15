الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي بسبب عبارة في بيان التعزية

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، السفير الأميركي لدى أنقرة على خلفية التصريحات الأمريكية حول مقتل 13 مواطنا تركيا شمالي العراق، أمس الأحد.

موسكو – سبوتنيك. أكدت وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، أنها استدعت السفير الأميركي وعبّرت عن "الاحتجاج الشديد" إزاء التصريحات الصادرة من الخارجية الأميركية بخصوص مقتل الأتراك بالعراق.

وتتهم أنقرة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة كـ"منظمة إرهابية" بالوقوف وراء العملية، التي وصفتها الحكومة التركية بـ"المذبحة".

وبحسب موقع "ntv" التركي، اتصلت وزارة الخارجية بالسفير الأمريكي، ديفيد ساترفيلد، وأبدت احتجاجها على البيان المتعلق "بمذبحة حزب العمال الكردستاني"، بأشد العبارات، خصوصا أنه تضمن عبارة "إذا صح الخبر".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في رسالة تعزية بشأن حادثة غارا: "إذا صح خبر مقتل مواطنين أتراك على يد منظمة حزب العمال الكردستاني، فإننا ندين بشدة هذا العمل".

وبدوره، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها اليوم، على خلفية مقتل عدد من الأتراك مؤخرا، أن الدولة التركية تعاملت برحمة مع كل مواطن عاد إلى صوابه بعد شعوره بالندم الخالص.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر السابع لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في ولاية ريزة، شمالي شرق تركيا، إنه "لم تعد قنديل ولا سنجار ولا سوريا مكانا آمنا للإرهابيين بعد الآن".

واعتبر أردوغان في تصريحاته أنه "بعد مجزرة غارا لم يعد بإمكان أي دولة أو مؤسسة أو كيان أو شخص مسائلة تركيا عن عملياتها في العراق وسوريا".