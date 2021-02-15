في سابقة تحصل للمرة الأولى... امرأة تترأس منظمة التجارة العالمية

أصبحت ممثلة نيجيريا في منظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو-إيويالا، اليوم الاثنين، أول امرأة تتولى منصب مدير عام للمؤسسة الدولية المنسقة للعلاقات والقواعد التجارية بين البلدان.

جنيف- سبوتنيك. وجاء في بيان المنظمة: "وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية على تعيين الدكتورة نغوزي أوكونجو-إيويالا في منصب المدير العام الجديد".

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ القرار بالإجماع، اليوم، في جلسة استثنائية للمجلس العام. بذلك تصبح أوكونجو-إيويالا أول امرأة وأول أفريقية تترأس منظمة التجارة العالمية.

وستتولى ننغوزي أوكونجو-إيويالا مهامها في الأول من مارس/ آذار، وستظل صلاحياتها سارية حتى 31 أغسطس/ آب عام 2025.

ولدت أوكونجو-إيويالا عام 1954 في مدينة أوجواشي أوكو في نيجيريا، وشغلت منصب وزيرة المالية ووزيرة خارجية البلاد، كما شغلت منصب مدير عام لبنك الدولي، وتشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتحصين.

في العام الماضي، أعلن رئيس منظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيدو، أنه قرر ترك هذا المنصب قبل عام من نهاية ولايته في 31 أغسطس/ آب من هذا العام، مشيرا إلى أن قراره لا يتعلق بالحالة الصحية، أو بالرغبة بالحصول على منصب آخر.

وذكر أنه قرر اتخاذ هذه الخطوة بعد مناقشة الأمر مع أسرته، التي يعيش بعض أفرادها في جنيف (حيث يقع مقر منظمة التجارة العالمية)، والبعض الآخر في البرازيل.