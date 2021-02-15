بوتين وولي العهد السعودي يبحثان الوضع في سوريا ومنطقة الخليج

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الوضع في سوريا ومنطقة الخليج.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين بهذا الصدد: "بمبادرة من الجانب السعودي، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، حيث تم التطرق إلى المشاكل الإقليمية، بما فيها، الوضع في سوريا ومنطقة الخليج". وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

وبحث بوتين ومحمد بن سلمان، بحسب البيان، تنفيذ اتفاق "أوبك+"، معربين عن عزمهما مواصلة التنسيق من أجل استقرار سوق الطاقة.

وأضاف بيان الكرملين: "تبادل فلاديمير بوتين ومحمد بن سلمان الآراء حول تنفيذ اتفاقات "أوبك+"، وأكدا العزم على مواصلة التنسيق الوثيق بين روسيا والمملكة العربية السعودية من أجل الحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمية".

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أعلن في 14 كانون الثاني/يناير، خلال زيارته إلى موسكو، أنه بحث مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الجهود الرامية لحل الأزمة السورية وكذلك الأزمة الليبية.

وقرر أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط والدول من خارجها (أوبك+)، في 5 يناير الماضي، تخفيض معدل الإنتاج بنسبة 7.125 مليون برميل يوميا في شهر شباط/فبراير 2021.