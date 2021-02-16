هاري وميغان يخرجان عن صمتهما في أول مقابلة لهما بعد الخروج من العائلة المالكة

يستعد الأمير البريطاني هاري وميغان ماركل لكسر حاجز صمتهما بعد الخروج من العائلة المالكة البريطانية، وذلك في أول مقابلة تلفزيونية سجلت معهما بعد تخليهما عن صفتهما الملكية.

وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، فإن من أدار اللقاء الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، وسيتم إذاعته في حلقة خاصة من جزئين، من المقرر أن تبثها شبكة "سي بي إس" في 7 مارس/ آذار المقبل.

وسيبدأ الحوار مع ميغان ماركل، التي ستتحدث عن "كل شيء بداية من الدخول إلى الحياة كعمل ملكي، والزواج والأمومة، والعمل الخيري، إلى كيفية تعاملها مع الحياة تحت ضغط جماهيري مكثف"، بحسب بيان من شبكة "سي بي إس".

بعد ذلك، سينضم زوجها الأمير هاري إلى المقابلة للإجابة مع ميغان ماركل عن أسئلة حول انتقالهما إلى الولايات المتحدة وآمالهما في المستقبل.

يشار إلى أن المقابلة التلفزيونية ستذاع قبل أسابيع قليلة فقط من الذكرى السنوية الأولى لإنهاء الأمير هاري وميغان ماركل لأدوارهما كأفراد في العائلة الملكية في 31 مارس.

ووفقا لـ"ذا إندبندنت"، فقد رفض قصر باكنغهام التعليق على مقابلة الأمير هاري وميغان ماركل التلفزيونية مع أوبرا وينفري، وليس معروفا ما إذا كان الزوجان قد أبلغا العائلة الملكية في المملكة المتحدة بخططهم لإجراء تلك مقابلة.

.@Oprah Will Interview Meghan Markle and Prince Harry in a CBS Primetime Special https://t.co/X0aXVzOdbU — O The Oprah Magazine (@oprahmagazine) February 15, 2021

ومع ذلك، بصفتهم أعضاء غير عاملين في النظام الملكي، لا يتعين عليهم إخطار القصر بالتزاماتهم الإعلامية.

ووصفت شبكة "سي بي إس" الأمريكية المقابلة بأنها "محادثة حميمية".

يشار إلى أن أوبرا وينفري صديقة شخصية لميغان ماركل، وحضرت حفل زفافها الملكي في مايو/ أيار 2018، وكانت هناك تكهنات وقتها بأنها تجري مقابلة معها والأمير هاري.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمير هاري ودوقة ساسكس ميغان ماركل، الأحد 14 فبراير/ شباط الجاري، عن انتظارهما لمولودهما الثاني، وفقا لما نشره موقع "بي بي سي" البريطانية.