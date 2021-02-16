أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الجديدة، تعمل بجهد لمحاولة إنهاء الحرب المروعة في اليمن التي ساهمت في أسوأ أزمة إنسانية.

موسكو- سبوتنيك. وقال بلينكن، "نضاعف جهودنا الدبلوماسية لمحاولة إنهاء الحرب المروعة في اليمن التي ساهمت في أسوأ أزمة إنسانية".

هذا ودعت الولايات المتحدة، اليوم، جماعة "أنصار الله "الحوثيين" في اليمن إلى وقف تقدمها نحو مدينة مأرب التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية ووقف عملياتها العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة في اليمن، فيما جاء ذلك بعد رفع وزارة الخزانة الأمريكية رسميا اسم الجماعة من التصنيف الأمريكي للتنظيمات الإرهابية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه، "إذا كان الحوثيون جادين في التوصل إلى حل سياسي تفاوضي، فيجب عليهم وقف جميع عمليات التقدم العسكري والتوقف عن الأعمال الأخرى المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود على المملكة العربية السعودية".



وعلق المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، الثلاثاء، على دعوة الخارجية الأمريكية للجماعة بإيقاف عملياتها العسكرية وخاصة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، قائلا، "أنصار الله مستعدة للتعاطي الإيجابي مع أي مبادرات أو عملية سياسية من شأنها إحلال السلام في البلاد".