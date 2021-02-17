بركان "إتنا" يستيقظ من جديد... فيديو

سجل المختصون من المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين في إيطاليا (Ingv)، نشاطا جديدا لبركان جبل "إتنا" على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية.

وفقا للعلماء، بدأ النشاط البركاني في الساعة 16:10 (18:10 بتوقيت موسكو) ورافقه نوافير من الحمم البركانية وقذف قوي للرماد البركاني، مما شكل سحابة ضخمة ارتفعت فوق فوهة البركان لمسافة كيلومتر تقريبا.

وتم تسجيل اندلاع البركان على المنحدر الجنوبي الشرقي للبركان، حيث انحدرت تيارات من الحمم البركانية المتوهجة إلى نحو 2 كم فوق مستوى سطح البحر.

Current state of #Etna volcano eruption in Sicily, Catania pic.twitter.com/IpQQXRD5UY — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 16, 2021

تميز اندلاع نوع سترومبوليان بانفجارات صغيرة وإطلاق قنابل بركانية وشظايا خبث متوهج كبير إلى حد ما، كما وسقطت قطع صخرية على عدة مراكز سكنية بالقرب من البركان، ولا سيما في قرى نيكولوزي وبيدارا وماسكالوسيا وتريكاستاني.

وتسبب "المطر الحجري" في بعض الأضرار المادية، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

كما ووصلت بعض القذائف البركانية إلى وسط مقاطعة كاتانيا. وسقط الرماد البركاني في أجزاء من هذه المدينة الكبيرة.

Nueva #erupción del Monte #Etna hoy febrero 16, en #Sicilia #Italia 🇮🇹

Impresionante erupción estromboliana con altas fuentes de lava #Volcán 🌋



Créditos video 🎥 Massimiliano Salfi via Facebook pic.twitter.com/iJJFZdl9aE — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) February 16, 2021

وتسبب ثوران البركان بإغلاق الأجواء في المنطقة، حيث أوقفت إدارة مطار كاتانيا الدولي عملياتها إلى أجل غير مسمى، لأن الخدمات لا يمكنها ضمان سلامة الطيران.

يعتبر "إتنا"، أعلى بركان نشط في أوروبا، في يونيو 2013، تم إدراجه كموقع للتراث العالمي لليونسكو. في مارس 2017 أصيب عشرة أشخاص خلال ثوران بركان آخر في صقلية.