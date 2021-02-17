روحاني: لا حل أمام واشنطن سوى العودة إلى الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن واشنطن هُزمت في سياسة الضغط الأقصى ضد بلاده، مؤكدا أنه لا حل أمامها سوى العودة إلى الاتفاق النووي.

ووفقا لموقع قناة "الميادين"، قال روحاني في تصريحات، اليوم الأربعاء، إن "الاتفاق النووي هو ما تم توقيعه عام 2015 ولا يمكن أن تضاف إليه أي مادة أخرى".

وأضاف "لو أردنا التفاوض على ملفات إقليمية أو برنامجنا الصاروخي لعاد ترامب إلى الاتفاق".

وأوضح أن "إيران ستنفذ قرار مجلس الشورى، وستوقف تنفيذها الطوعي للبرتوكول الإضافي (التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية) في الـ 23 من الشهر الجاري".

وأكد أن "طهران ستكمل تعاونها الثابت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس التزامات الاتفاق النووي".

وتابع قائلا "واشنطن هُزمت في سياسة الضغط الأقصى ضد بلادنا ولا حل أمامها سوى العودة إلى الاتفاق النووي".

وأشار إلى أنه "أبلغ الرئيس السويسري بأن إيران مستعدة للعودة عن إجراءاتها، إذا عادت الأطراف الأخرى إلى التزاماتها".

وكان روحاني قد أبلغ نظيره السويسري غي بارميلين أمس خلال اتصال هاتفي أن الكرة في ملعب الولايات المتحدة وعلى إدارة بايدن رفع كافة ألوان الحظر بشكل عملي لإعادة الاتفاق النووي إلى مساره الصحيح.

بدوره أكد الرئيس السويسري أن الظروف الدولية الراهنة تشكل فرصة لعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي وتنفيذ التزاماتها، مضيفا أن سويسرا يمكن أن تلعب دورا فاعلا في ذلك.