لماذا يدعو بيل غيتس الدول الغنية للتوجه إلى تناول اللحوم الصناعية؟

كشف الملياردير الأمريكي، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، في كتابه الجديد الذي صدر مؤخرا، عن سبب دفاعه عن فكرة لجوء الدول الغنية إلى تناول اللحوم الاصطناعية بدلا من لحوم الأبقار الطبيعية للمساعدة في مكافحة تغير المناخ.

وطرح بيل غيتس، ثاني أغنى رجل في العالم أفكاره حول تقليل الاحتباس الحراري وكيف يمكن تخفيض انبعاثات غاز الميثان في كتابه الجديد "كيف نتجنب الكارثة المناخية".

وقال غيتس: "إنني أعتقد أنه على جميع الدلو الغنية الانتقال إلى تناول لحوم أبقار اصطناعية 100%". وفقا لما جاء على صفحته الرسمية "غيتس نوتس".

وأضاف غيتس: "يمكنك التعود على اختلاف المذاق، سوف يجعلون طعمه أفضل بمرور الوقت".

ودعا غيتس البلدان المتقدمة التحول إلى بدائل اللحوم، سواء أكانت نباتية أو مخبرية، من أجل مواجهة التغير المناخي، حيث يقول غيتس: "يتعين على الدول الغنية التخلي عن اللحوم الكلاسيكية للحصول على بدائل اصطناعية فاللحوم الطبيعية أحد أسباب انبعاثات الغازات والاحتباس الحراري".

To avoid a climate disaster, we need to eliminate emissions from the ways we create electricity, grow food, make things, move around, and heat and cool our buildings. It won’t be easy, but I believe we can do it. This book is about what it will take. https://t.co/xyzs0x6CwB — Bill Gates (@BillGates) February 15, 2021

وتحتل الشركات الأمريكية جزءا كبيرا في قطاع تصنيع اللحوم في المختبرات، مثل: شركات Impossible Foods و Beyond Meat و Memphis Meats و Pivot Bio.

وبيل غيتس هو أحد المستثمرين في كل هذه الشركات التي لا تستطيع في الوقت الحالي منافسة منتجي اللحوم "الكلاسيكية".

وتمتلك مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" أراضي زراعية واسعة النطاق في الولايات المتحدة تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 100 ألف هكتار، أكبرها في لويزيانا وأركنساس. وقد استثمرت المؤسسة أيضا في تطوير "محاصيل فائقة الجودة" المقاومة لتغير المناخ، فضلا عن تربية أبقار الألبان عالية الإنتاجية. وفقا لما نشرته مجلة "ذي لاند ريبورت" الأمريكية.

ويعتبر اللحم المزروع، الذي يطلق عليه أيضا اللحم النظيف أواللحم المصنّع، وهو لحم ينتج من زراعة الخلايا الحيوانية في المختبر بدلا من الحيوانات المذبوحة وهو شكل من أشكال الزراعة الخلوية.