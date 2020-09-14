ترامب: الاحتباس الحراري سيعكس نفسه ويبدأ المناخ في البرودة

رجح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، اتجاه ظاهرة الاحتباس الحراري نحو "عكس نفسها"، قائلا إن المناخ "سيبدأ في البرودة".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، تجاهل ترامب، أثناء نقاشه مع مسؤول محلي في مؤتمر صحفي في كاليفورنيا بشأن حرائق الغابات التي تجتاح غرب الولايات المتحدة، المخاوف بشأن تغير المناخ، قائلاً: "سيبدأ الأمر في البرودة. ما عليك سوى المشاهدة".

فيما رد المسؤول المحلي، ويد كراوفوت، والذي يشغل منصب رئيس وكالة الموارد الطبيعية بكاليفورنيا على ترامب بالقول: "أتمنى أن يتفق العلم معك".

وقبل يومين، قال جافن نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن موسم الحرائق الدامي والقياسي عبر الغرب الأمريكي لا بد وأن ينهي كل الجدل بشأن التغير المناخي.

وبدا أن نيوسوم المنتمي للحزب الديمقراطي يوجه بعض من تصريحاته على الأقل إلى الرئيس، دونالد ترامب، الذي اعتبر أن سوء إدارة الغابات وليس ارتفاع درجات الحرارة هو المسؤول عن الحرائق.

وقال نيوسوم: "النقاش انتهى بشأن التغير المناخي. فلتأتوا فقط إلى ولاية كاليفورنيا. لتروا ذلك بأنفسكم".