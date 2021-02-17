مسلحون يختطفون 42 شخصا بينهم 27 طالبا من مدرسة في نيجيريا

أفاد السناتور النيجيري، شيهو ساني، اليوم الأربعاء، أن قرابة 42 شخصاً بينهم 27 طالباً، تم خطفهم في هجوم مسلح على مدرسة داخلية في ولاية النيجر في نيجيريا في قرية كاغارا.

موسكو - سبوتنيك . وقال السناتور النيجيري، شيهو ساني لوسائل الإعلام بأن "المسلحين خطفوا 27 تلميذاً وثلاثة من العاملين بالمدرسة و12 من أفراد أسرة. وقتل أحد الطلاب في الهجوم".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحين هاجموا مدرسة داخلية في ولاية النيجر في نيجيريا ليلة الأربعاء وخطفوا عددا كبيرا من طلاب المدارس، ولم يحدد عدد المخطوفين بالضبط. ووفقاً لصحيفة "برنيغيريا"، بأنه أثناء إجراء إحصاء في المدرسة كان هناك 280 طالبًا في عداد المفقودين، بالإضافة إلى ثلاثة معلمين وسكرتيرة، وزوجة أحد موظفي المدرسة مع ستة أطفال. وأخبرت مصادر وكالة "فرانس برس" في البداية عن "مئات" المفقودين.

وكان الرئيس النيجيري قد أدان الهجوم وأمر الشرطة والجيش بالعثور على المخطوفين. وتم إرسال قادة الأمن إلى الأركان لتنسيق عملية الإنقاذ. وبدوره أمر حاكم الولاية أبو بكر ساني بيلو، بإغلاق جميع المدارس الداخلية في الولاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرسة كانت تحتوي حوالي 650 طالبا.