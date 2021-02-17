محكمة بريطانية تكشف مخططا إرهابيا لقتل الأمير جورج بـ"آيس كريم" مسموم

استمعت محكمة بريطانية إلى أقوال المتهم أبو صهيب في قضية حيازة الأسلحة بهدف التخطيط لعمل إرهابي، عن أخيه الذي خطط لوضع السم في الآيس كريم للعائلة المالكة وتقديمه للأمير جورج ذي السبع سنوات الابن الأكبر للأمير ويليام دوق كامبريديج وزوجته كاترين، وفقا لما نقلته صحيفة "ذي إنديبندنت" البريطانية.

واستمعت المحكمة إلى أقوال ضابط سرّي عن خطة لتسميم العائلة المالكة بواسطة الآيس كريم، حيث يحاكم أبو صهيب بالسجن لـ 27 عاما، بعد اتهامه بشراء أسلحة نارية وسيف 18 بوصة وسكين وأقنعة وقفازات أثناء التخطيط لهجوم إرهابي في فترة الوباء.

واتهم أبو صهيب بمناقشة الأسلحة النارية مع ضابط شرطة سري، يُعرف باسم رشيد، تعرف عليه من خلال مجموعة دردشة جهادية على تطبيق المراسلة المشفر تلغرام.

فيما نفى أبو صهيب التهم المنسوبة إليه، من التحضير لعمل إرهابي. وقد تم اعتقاله في 9 يوليو/ تموز، بعد أيام من إرسال أغنية راب لاثنين من إخوته والتي انتهت بالكلمات:

"سكيني يخترق ساقي، حصلت على سترة ناسفة بنقرة واحدة، بوم، وسأراك لاحقا".

وقال الضابط للمحكمة إنهما التقيا في ساري كوايز جنوب شرق لندن، حيث أراد رشيد معرفة ما إذا كان أبو صهيب يريد مسدسا وما إذا كان يخطط لهجوم إرهابي.

كما ناقشوا موضوعات أخرى، بما في ذلك الحكم بالسجن 28 عاما على شقيقه لتحدثه عن تسميم العائلة المالكة بالآيس كريم.

وقال الضابط أن أبو صهيب أخبره عن خطته وكيف يريد تسميم الأمير جورج، وقال: "هل تعرف ما هي خطته؟ لنفترض أن منزل العائلة المالكة موجود هناك، وانتقل إلى أقرب مطعم، ضع السم في الآيس كريم حتى تذهب العائلة المالكة وتشتريه من هناك".

وتابع: "قال سيذهبون لشراء بعض الآيس كريم وبعد ذلك على الأرجح سيأكلها الابن".

أجاب الضابط: "إنه طموح بعض الشيء، يا أخي". وأجاب أبو صهيب: "من الأفضل لك أن تغادر البلد فقط... لهذا لم يكن هذا ذكيا جدا".

وتابع: "وبعد 28 عاما، سيضحك الكفار (غير المؤمنين) عليك، ويغلقون عليك كل يوم، وسوف ينتهي بك الأمر بقول" أوه هذه العقيدة جلبت لي هذا ".

فيما أثار محامي الدفاع مايكل إيفرس، موضوع محادثة الآيس كريم المسمومة، وقال: "إنه يتحدث عن أخ حكم عليه بالسجن 28 عاما، لتحدثه عن تسمم مقترح للآيس كريم فيما يتعلق بالعائلة المالكة، كان يجب أن يرحل، أي يترك البلاد".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطة ربما تعود إلى تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) حسنين رشيد، الذي سجن مدى الحياة عام 2018 بتهمة تحريض المتشددين على مهاجمة الأمير جورج.