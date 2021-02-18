إصابة 8 أشخاص بإطلاق نار بمدينة فيلادلفيا الأمريكية

أعلنت الشرطة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، إصابة 8 أشخاص بحادث إطلاق نار في محطة للسكك الحديدية.

موسكو، 18 فبراير - سبوتنيك. وقالت قائدة الشرطة، دانييل أوتلو: "لدينا شخص محتجز وتم ضبط سلاحين ناريين.. لا نزال نحاول جمع النقاط كافة لتحديد ما إذا كان هذا الشخص متورطا حقا في إطلاق النار".

وتؤكد المعلومات أن جميع الضحايا من أصول أفريقية، وتتراوح أعمارهم بين 17 و71 عاما، وهناك شخص واحد في حالة حرجة.

يتبع..