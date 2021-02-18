لهذا السبب.. اليونان تبعث رسالة احتجاج إلى تركيا... فيديو

بعثت اليونان، اليوم الخميس، رسالة احتجاج إلى تركيا على خلفية إرسال الأخيرة سفينة أبحاث إلى المياه الدولية في بحر إيجه.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الحكومة اليونانية خريستوس تارانتيليس قوله إن: "هذا تحرك غير ضروري لا يساعد في خلق مشاعر إيجابية".

وكشف إخطار، صادر عن البحرية التركية هذا الأسبوع، أن سفينة الأبحاث تشيشمي سوف تقوم بعملية مسح بحري بداية من 18 فبراير/ شباط، حتى الثاني من مارس/ آذار في منطقة واقعة في المياه الدولية، ولدى البلدين مصالح محتملة فيها.

وذكر مسؤولون في الحكومة اليونانية أن وزارة الخارجية بعثت بشكوى شفهية إلى أنقرة.

وأكدوا على أن الإخطار التركي المسمى "نافتكس" غير قانوني وذلك لكونه صادرا عن محطة تابعة للبحرية لا تتمتع بهذه الصلاحية.

ويأتي هذا التوتر في وقت يسعى فيه البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لاستئناف المحادثات بشأن خلاف بحري طويل الأمد.