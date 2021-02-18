أمريكا توافق على مناقشة عودة إيران إلى الصفقة النووية

أعلن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، في وقت متأخر من مساء الخميس، أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة عودة إيران إلى الصفقة النووية خلال المحادثات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤول لوكالة رويترز: "إذا حدث مثل هذا اللقاء، نحن مستعدون أن نشارك فيه"، وأن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، ترى أن هناك، الآن، فرصة، لأول مرة منذ سنوات، لإنهاء حملة الضغوط القصوى على إيران والعودة إلى الدبلوماسية معها.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول أمريكي، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية أبلغت بعثة إيران في الأمم المتحدة بأنها ستخفف قيود السفر على الدبلوماسيين الإيرانيين.

فيما نقلت عن مسؤول أمريكي آخر، أن إدارة بايدن لم تتواصل مع مسؤولين إيرانيين بخلاف الإبلاغ بتخفيف قيود السفر.

وفي السياق نفسه، ألغت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، إعلان الرئيس السابق، دونالد ترامب، إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وأبلغ ريتشارد ميلز، القائم بعمل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بأن بلاده سحبت تأكيد إدارة الرئيس ترامب، بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر/أيلول 2000. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران، بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن الولايات المتحدة وجهت رسائل حول استعدادها للتفاوض مع إيران خلال الاجتماع المرتقب لمجموعة (5+1).