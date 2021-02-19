لمدة أسبوعين... إسرائيل تقرر تمديد إغلاق مطار بن غوريون

قررت إسرائيل تمديد إغلاق مطار بن غوريون لمدة أسبوعين تنتهي في 6 مارس/ آذار المقبل.

وبحسب موقع قناة i24، قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي في اجتماعه مساء أمس الخميس، تمديد إغلاق مطار بن غوريون لمدة 14 يومًا إضافية، حتى 6 مارس المقبل، لمنع وصول أنواع جديدة من فيروس كورونا عبر المسافرين.

وقد استثنى القرار رحلات الطوارئ ورحلات العودة بالنسبة للإسرائيليين العالقين في الخارج، حيث يُسمح لهم بتصريح خاص واختبار فحص سلبي.

وطبقا لقرار الحكومة الإسرائيلية فقد تم إلغاء جميع الرحلات القادمة أو المغادرة حتى 6 مارس.

وسيتعين على الإسرائيليين العائدين إلى البلاد الخضوع للحجر الصحي في فنادق خاصة بوباء كورونا لمدة 14 يومًا، أو 10 أيام إذا اجتازوا اختبارين سلبيين.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر في اجتماعه يوم الأحد 14 فبراير/ شباط الجاري قد قرر السماح بتسيير رحلات جوية لشركات أمريكية وأوروبية.

ورفع المجلس عدد المسافرين المسموح لهم بدخول البلاد عبر مطار بن غوريون يوميا ليصل إلى ألفي مسافر كحد أقصى.

وكانت إسرائيل قد أغلقت مطار بن غوريون أمام حركة المرور أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، في محاولة لإبطاء انتشار كورونا.

وقد تم تمديد الإغلاق، الذي كان من المقرر أن يستمر لمدة أسبوع فقط، حتى غدا 20 فبراير/ شباط الجاري، ووقتها نوه القرار بإمكانية تمديده مرة أخرى، وهو ما حدث بالفعل في جلسة الأمس الخميس.