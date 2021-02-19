الخارجية الأمريكية: واشنطن لم تضع شروط مسبقة لاجتماع "السداسية الدولية" وإيران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة لم تضع شروط مسبقة لاجتماع "السداسية الدولية" وإيران.

واشنطن - سبوتنيك . وأجاب برايس على أثير قناة" إم إس إن بي سي" ردا على سؤال عن سبب قيام الولايات المتحدة بوضع شروط مسبقة للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي انسحبت منها بوقت سابق، قائلا: "أنتم تتحدثون عن شروط مسبقة، لكننا أعلنا أمس أننا نريد صيغة الـ(5+1)، الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا - الجلوس مع الإيرانيين على طاولة المفاوضات ...".

وأضاف "لا توجد شروط مسبق".

وفي السياق نفسه، قال برايس في إفادة صحفية "بغض النظر عن شكل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، سنواصل استخدام سلطاتنا لإقناع الدول الأخرى بالعدول عن بيع أسلحة لإيران".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

تأتي هذه التطورات رغم توجيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أبلغت فيها بسحب إعلان دونالد ترامب، استئناف كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وكانت أمريكا قد اتخذت قرارا أحاديا بتمديد حظر بيع الأسلحة على إيران وعرضته على مجلس الأمن الدولي الذي رفضه بدوره، ما أثار غضب إدارة ترامب التي كانت قد انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018.