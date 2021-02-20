بلغاريا تعلن توفير لقاح كورونا لمن يرغب وسط حالة من عدم الثقة بين الجمهور

أعلن رئيس الوزراء البلغاري، أمس الجمعة، عن توفير بلاده اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد -19) لكل من يرغب في التلقيح به، وذلك وسط انعدام ثقة شعبي كبير باللقاح.

وقال مسؤولو الصحة في بلغاريا إن أكثر من 70% من المعلمين والعاملين في البنية التحتية الحساسة، والذين لديهم الأولوية في تلقي التطعيمات مباشرة من بعد المسعفين في الخطوط الأمامية، قد تخلفوا عن مواعيدهم لتلقي اللقاح، بحسب وكالة "رويترز".

وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "ألفا سيرش" المستقلة أن نحو 36.8% من المواطنين يفكرون في الحصول على التطعيم باللقاح ، لكنهم يريدون الانتظار لفترة أطول قليلا، بينما يرغب 10% فقط من البلغاريين الحصول على التطعيم في أسرع وقت ممكن، و52% لا يريدون التطعيم على الإطلاق.

وقال رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، في اجتماع حكومي، أمس الجمعة، إن الأطباء يجب أن يفتحوا باب التطعيمات لكل من يرغب في تلقي لقاح "كورونا" من أجل تجنب التأخير، وإعطاء ما لا يقل عن 10000 حقنة في اليوم.

وقال بوريسوف: "في الوقت الذي يتردد فيه البعض في الحصول على اللقاح، فإنه يجب علينا تطعيم الراغبين، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في نسبة الأشخاص الملقحين، وسيعزز حمايتنا ضد المرض وسيساعدنا على تجنب عمليات الإغلاق أو القيود الجديدة".

ويبلغ عدد سكان بلغاريا 7 ملايين نسمة، ولكن لم يتم إعطاء سوى 90500 جرعة فقط من اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19)، بينما تلقى ما يقرب 25400 شخصا جرعتين.

وتمتلك بلغاريا حاليا جرعات كافية لتطعيم نحو 10000 شخص بمعدل يومي، وقال مسؤولون إنهم يتوقعون تلقي 500 ألف جرعة أخرى من لقاحات "فايزر/ بيونتك" و"أسترا زينيكا" و"مودرنا".