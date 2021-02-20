تسجيل
16:04 GMT20 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بدء التطعيم بـ لقاح إيبيفاك كورونا ضد فيروس كورونا في كالينينغراد، روسيا 3 ديسمبر 2020

    بلغاريا تعلن توفير لقاح كورونا لمن يرغب وسط حالة من عدم الثقة بين الجمهور

    © Sputnik . Mikhail Golenkov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/1047396225_0:146:2809:1727_1200x675_80_0_0_017a15c1081895bd8afb94aec44e86cc.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202102201048169377-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1/

    أعلن رئيس الوزراء البلغاري، أمس الجمعة، عن توفير بلاده اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد -19) لكل من يرغب في التلقيح به، وذلك وسط انعدام ثقة شعبي كبير باللقاح.

    وقال مسؤولو الصحة في بلغاريا إن أكثر من 70% من المعلمين والعاملين في البنية التحتية الحساسة، والذين لديهم الأولوية في تلقي التطعيمات مباشرة من بعد المسعفين في الخطوط الأمامية، قد تخلفوا عن مواعيدهم لتلقي اللقاح، بحسب وكالة "رويترز".

    سيدة عجوز في المشفى
    © Fotolia / Sandor Kacso
    شابتان تتنكران كامرأتين كبيرتين في السن للحصول على لقاح كورونا... فيديو
    وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "ألفا سيرش" المستقلة أن نحو 36.8% من المواطنين يفكرون في الحصول على التطعيم باللقاح، لكنهم يريدون الانتظار لفترة أطول قليلا، بينما يرغب 10% فقط من البلغاريين الحصول على التطعيم في أسرع وقت ممكن، و52% لا يريدون التطعيم على الإطلاق.

    وقال رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، في اجتماع حكومي، أمس الجمعة، إن الأطباء يجب أن يفتحوا باب التطعيمات لكل من يرغب في تلقي لقاح "كورونا" من أجل تجنب التأخير، وإعطاء ما لا يقل عن 10000 حقنة في اليوم.

    وقال بوريسوف: "في الوقت الذي يتردد فيه البعض في الحصول على اللقاح، فإنه يجب علينا تطعيم الراغبين، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في نسبة الأشخاص الملقحين، وسيعزز حمايتنا ضد المرض وسيساعدنا على تجنب عمليات الإغلاق أو القيود الجديدة".

    ويبلغ عدد سكان بلغاريا 7 ملايين نسمة، ولكن لم يتم إعطاء سوى 90500 جرعة فقط من اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19)، بينما تلقى ما يقرب 25400 شخصا جرعتين.

    وتمتلك بلغاريا حاليا جرعات كافية لتطعيم نحو 10000 شخص بمعدل يومي، وقال مسؤولون إنهم يتوقعون تلقي 500 ألف جرعة أخرى من لقاحات "فايزر/ بيونتك" و"أسترا زينيكا" و"مودرنا".

    انظر أيضا:

    إعلان تحذيري مهم بشأن اللقاح الروسي الثالث ضد فيروس كورونا
    لقاح "كوفيفاك" الروسي الجديد يحمي من فيروس كورونا لمدة عام على الأقل
    مركز تشوماكوف الروسي يقترح توسيع إنتاج لقاح "كوفيفاك" المضاد لفيروس كورونا
    شابتان تتنكران كامرأتين كبيرتين في السن للحصول على لقاح كورونا... فيديو
    الصحة السعودية: سنغطي جميع مناطق المملكة بمراكز لقاح كورونا
    الكلمات الدلالية:
    لقاح, فيروس كورونا, بلغاريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الناس وأفراد الأمن يهربون بينما يطلق نشطاء حقوق الحيوان الأكراد دبًا في البرية بعد إنقاذ الدببة من الأسر في منازل الناس في دهوك، العراق، 11 فبراير 2021.
    الدببة البنية السورية تهاجم الناس في العراق
    خبير: الولايات المتحدة لن تتستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن إس 400
    خبير: الولايات المتحدة لن تستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن "إس 400"
    إنفوجرافيك.. خلال 70 عاما... الزيادة السكانية في مصر والصين والهند
    خلال 70 عاما... الزيادة السكانية في مصر والصين والهند
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك