ظريف يتحدث عن الاتفاق النووي ويكشف لأول مرة خسائر إيران من العقوبات

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن "الاتفاق النووي صلب ولن يكون هناك مفاوضات جديدة بشأنه"، مؤكدا أن "سياسة الولايات المتحدة بشأن الضغط على إيران لم تتغير مع قدوم الرئيس جو بايدن".

طهران – سبوتنيك . وقال ظريف، في مقابلة مع قناة "برس تي في" الإيرانية، "لن تكون هناك مفاوضات محتملة بشأن أي تغييرات في الاتفاق النووي، الاتفاق النووي صلب ولن يكون هناك مفاوضات جديدة بشأنه".

وتابع:"على الأمريكيين تقديم ضمانات على أن ما حدث خلال السنوات الأربع الماضية لن يتكرر"، مضيفا أنه "لم يتغير أي شيء منذ قدوم بايدن والضغط الأمريكي ضد إيران مازال مستمرا".

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن "الولايات المتحدة لن تكون قادرة على العودة إلى الاتفاق النووي إلا بعد رفع كامل عقوباتها ضد إيران"، مؤكدا أنه "يتم تسريب معلومات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني ونطالب بالحفاظ على السرية".

وذكر ظريف أنه بلاده "لن تسمح للوكالة الدولية بالحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة الموضوعة في المنشآت النووية بعد وقف العمل بالبروتوكول الإضافي وإيقاف كاميرات الأونلاين"، مؤكد أن "إيران لا ترغب بتطوير سلاح نووي ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي لا يعني انتهاك الاتفاق النووي".

وردا على دراسة أمريكا العودة إلى المفاوضات، قالت ظريف، إن "تعويض إيران عن خسائرها التي بلغت تريليون دولار بسبب العقوبات الأمريكية سيكون في صلب المحادثات لو عادت واشنطن للاتفاق النووي".