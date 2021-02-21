"صواريخ وطائرات مسيرة"... إيران تتسبب في دحر العدو من المنطقة

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن مناورات القوات المسلحة الأخيرة، تم إجراءها في مجالات مختلفة كالصواريخ والطائرات المسيرة والدفاع البحري والجوي، مما تسبب في دحر العدو من المنطقة".

وقال اللواء محمد باقري، إن "القوات المسلحة واجهت ضغوطا من العدو خلال العامين المنصرمين، مثل الانسحاب من الاتفاق النووي وتكثيف العقوبات، تلاها تكثيف الضغوط العسكرية والدفاعية"، مضيفا أنه "بفضل القيادة الحكيمة لقائد الثورة والعناية الالهية تم دحر العدو من المنطقة ولم يحقق مبتغاه"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأشار اللواء باقري، إلى "هزيمة السياسات الاستبدادية للعدو تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، قائلاً: "الحمد لله، إن شعب إيران اليوم كما في الماضي يواصل طريقه مرفوع الرأس ببركة دماء الشهداء الأبرار".

وأضاف رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، أنه "في الشهر أو الشهرين الأخيرين من إدارة ترامب، أصبحت ضغوط العدو أشد مما كانت عليه في الماضي، وخلال هذه الفترة وبايعاز من القائد العام للقوات المسلحة نفذّت القوات 10 مناورات في مختلف مناطق البلاد".

وتابع اللواء باقري بالقول: "تم إجراء هذه المناورات في مجالات مختلفة كالصواريخ والطائرات المسيرة والدفاع البحري والجوي، مما تسبب في دحر العدو من المنطقة وانهاء شره وأجبر على ترك المنطقة وقد تم الحفاظ على أمن البلاد بشكل جيد في هذه الفترة".

وأكد اللواء باقري بالقول إنه في الأيام الثلاثة الماضية، كان هناك دليل على خفض العقوبات، بحيث أن القضايا الثلاث التي أثارها ترامب في الأمم المتحدة لاستخدامها الضغط على إيران لم يتم التصويت عليها وقامت الإدارة الأمريكية الجديدة رسميا بسحب هذه الحالات الثلاث واعتذرت بطريقة ما عن المسار الماضي، وتحاول اليوم العودة إلى الاتفاق النووي بأقل عدد ممكن من الامتيازات، مما يدل على اقتدار النظام المقدس في الجمهورية الإسلامية الايرانية".

وأزاح الجيش الإيراني الستار، أمس السبت، عن منظومة "بهمن" الرادارية ومقر قيادة ذاتي الحركة. وقال قائد سلاح المضادات الجوية التابع للجيش الإيراني، علي رضا صباحي فرد، إن بلاده قامت بالعديد من الإنجازات الجديدة في منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي في سلاح المضادات الجوية.

كما قال مساعد شؤون التنسیق في الجیش الإیراني الأدمیرال حبیب الله سیاري، اليوم الأحد، "إن العدو يشعر بالخوف من القدرات الدفاعية الإيرانية"، مهددا بضربة قاسمة في حال ارتكابه أي خطأ ضد الشعب الإيراني.