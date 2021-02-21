الرئيس الإسرائيلي: اليهود والعرب لم يحكم عليهم بالعيش معا

نشر حساب "إسرائيل بالعربي" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر تغريدة يؤكد فيها أن "كلنا من ذرية إبراهيم يهودا وعربا".

ونشر الحساب الذي يعرف نفسه بانه الحساب الرسمي لدولة إسرائيل ويتبع وزارة الخارجية الإسرائيلية مؤكدا أن أبناء إيراهيم عليهم ان يتشاركوا في مسعاهم نحو تحقيق الازدهار.

كلنا من ذرية ابراهيم يهودا وعربا ونتشارك في مسعانا لتحقيق الازدهار. pic.twitter.com/T1ri0KTD9w — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 21, 2021

ونقل الحساب مقولة قال إنها للرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين يقول فيها: إن اليهود والعرب لم يحكم عليهم بالعيش معا بل كتب لهم العيش معا.

تغريدة الحساب الإسرائيلي جاءت تمهيدا لما أعقبه من إعادة نشره تدوينة للسفير ديفيد غوفرين الذي وصفه بأنه ممثل إسرائيل بالمغرب، حيث اعلن الأخير عن منظمة يهودية الأصل نابعة من منظمة تدعى "السلام الإبراهيمي".

يسعدنا أن نرى انضمام سفراء السلام من كافة شرائح المجتمعات العربية والإسرائيلية في خدمة التعايش والتسامح لتحقيق التعاون والازدهار. "من يبقى أسير الماضي يخسر المستقبل".@Rohingyaleague https://t.co/CGY38GWscx — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 21, 2021

ودون ديفيد قائلا: منظمة إسرودان للتنمية وإعادة الإعمار أول منظمة رسمية تحت مظلة منظمة سفراء السلام الإبراهيمي، وقريبا سوف يتم الحصول على التصريح لمنظمة سفراء السلام الإبراهيمي من دولة إسرائيل وموريتانيا ومملكة المغرب ومن بريطانيا أيضا بإذن الله.. محبكم: ديفيد جلال مؤسس منظمة سفراء السلام الإبراهيمي.

ونشر الحساب قائلا: يسعدنا أن نرى انضمام سفراء السلام من كافة شرائح المجتمعات العربية والإسرائيلية، في خدمة التعايش والتسامح لتحقيق التعاون والازدهار، مؤكدا "من يبقى أسير الماضي يخسر المستقبل".

ممثل إسرائيل في المغرب السفير الدكتور دافيد غوفرين يفتخر بوصوله الى بلد المحبة والتسامح ويقول: "المغرب أرض مباركة سكنها اليهود منذ 3000 سنة وشعبها شعب مضياف ومتسامح". لا تفوتوا هذا الفيديو عن أولى انطباعات السفير من المغرب pic.twitter.com/SsgxWAI8Y9 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 21, 2021

ثم نشر الحساب فيديو وعلق عليه: ممثل إسرائيل في المغرب السفير الدكتور دافيد غوفرين يفتخر بوصوله الى بلد المحبة والتسامح ويقول: "المغرب أرض مباركة سكنها اليهود منذ 3000 سنة وشعبها شعب مضياف ومتسامح".

وأوصى الحساب متابعيه قائلا: لا تفوتوا هذا الفيديو عن أولى انطباعات السفير من المغرب.